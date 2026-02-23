El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y descendiendo hasta un 36% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol ascienda, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados , ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Durante la tarde, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que hará que la sensación térmica sea placentera.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 19 grados a las 17:00 horas y bajando a 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 47% al caer el sol.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 19:03, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender más rápidamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

