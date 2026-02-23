El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Durante la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 16 km/h, pero sin causar incomodidad. Este viento, combinado con la temperatura cálida, hará que la sensación térmica sea muy placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:09, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.