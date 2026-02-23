El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango de entre 9 y 11 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 71% y el 76%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados a media mañana y llegando a un máximo de 22 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más frías del día. Sin embargo, se espera que el viento disminuya gradualmente hacia la tarde, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo. La tarde se presentará como un momento perfecto para pasear por los parques o disfrutar de una comida al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

