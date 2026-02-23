El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, proporcionando un inicio fresco y cómodo para los residentes.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 21°C en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que variará, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo hasta un 39% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calidez moderada.

El viento soplará desde el este a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el aumento de temperatura. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento disminuya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

El atardecer se producirá a las 19:10, ofreciendo una hermosa vista del cielo despejado que se teñirá de colores cálidos al caer la tarde. La temperatura comenzará a descender nuevamente después del ocaso, alcanzando los 14°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.