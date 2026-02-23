El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el sol se eleva, llegando a un 31% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el oeste, manteniendo una velocidad moderada que no debería causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ya que la visibilidad será excelente sin nubes que obstruyan la vista.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para cualquier plan que se tenga en mente, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.