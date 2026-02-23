El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 62% en horas de la tarde. Esto es normal para esta época del año y no debería afectar significativamente la comodidad de los habitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 14 km/h. Esta brisa suave será un complemento agradable para el tiempo cálido, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que el día avance, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al aire libre. La tarde se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 19:09 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.