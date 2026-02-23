El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la madrugada, la temperatura comenzará a descender a 9 grados, y se mantendrá en ese nivel hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 1 de la tarde y llegando a un máximo de 21 grados a las 4 de la tarde. Por la tarde, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, situándose en 20 grados a las 5 de la tarde y bajando a 18 grados hacia las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 29% a las 3 de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, creará condiciones ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 24 km/h a la medianoche, y luego disminuirán a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 2 y 15 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

El orto se producirá a las 7:54 y el ocaso a las 19:01, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.