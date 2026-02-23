El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del sur que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 51% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 94% en la noche, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena durante la mayor parte del día, aunque se anticipa la formación de bruma y niebla en las horas de la tarde y la noche, especialmente en las áreas cercanas a cuerpos de agua. Esto podría afectar la visibilidad en algunos momentos, por lo que se recomienda precaución si se planea conducir durante esas horas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en la tarde y noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.