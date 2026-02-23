El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango de 9 a 10 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 73% y el 76%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el día avance, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que caerá al 44% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:12. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final de la jornada. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.