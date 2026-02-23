El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% y aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 39% por la tarde.
A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Esta combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro de la ciudad o disfrutar de la naturaleza en los alrededores.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas. La brisa continuará siendo suave, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Jaén disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:02 horas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La estabilidad atmosférica se mantendrá, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar este día soleado para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos en una terraza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.
