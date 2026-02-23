El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque estas no serán significativas, ya que se espera un predominio de condiciones poco nubosas. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 20 grados, especialmente entre las 2 y las 4 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% en las primeras horas y descendiendo a un 49% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura en la mañana podría ser notable. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Este viento, aunque suave, puede proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie de dirección, soplando desde el sur, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque se registrarán momentos de niebla en las horas de la noche, especialmente entre las 10 de la noche y la medianoche. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse durante esas horas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

