El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a media mañana, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea bastante agradable. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa en estas condiciones.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 35% durante la tarde. Esto contribuirá a un ambiente seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero no se espera que afecte significativamente el bienestar de los habitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Estas condiciones de viento serán suaves y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias. Por lo tanto, es un buen día para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un rato en el parque.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades familiares, paseos o cualquier evento al aire libre que se tenga planeado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.