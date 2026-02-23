El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia las 10:00 horas.

La humedad relativa en la atmósfera será bastante alta al inicio del día, con un 83% en las primeras horas, pero se irá reduciendo a medida que el sol se eleve en el cielo, llegando a un 60% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados a las 16:00 horas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un día soleado y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. El ocaso se producirá a las 19:08, marcando el final de un día que promete ser ideal para actividades al exterior, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno despejado y cálido.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.