El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 62% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente fría.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 22 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, permitiendo que los habitantes de Coria del Río realicen actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:12, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas matutinas, ofrecerá un tiempo ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante la tarde y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.