El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 88% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. Hacia el mediodía, se prevé que la velocidad del viento alcance los 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidades.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 22 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, permitiendo disfrutar de un día soleado sin la preocupación de precipitaciones, ya que se prevé que no haya lluvias en todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:06. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados al amanecer del día siguiente.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin probabilidad de lluvia. Se recomienda a los cordobeses aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.