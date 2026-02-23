El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar hoy. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte y aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:12. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.