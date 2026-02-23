El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Cartaya, se espera un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá alrededor de 11 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada y los 9 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 8 grados, y se espera que continúe subiendo hasta llegar a los 12 grados a las 10 de la mañana. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados a las 3 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa será alta durante gran parte del día, comenzando en un 79% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 54% a las 12:00 del mediodía. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde y noche, alcanzando un 100% a las 11 de la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea bastante cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día placentero en la localidad.

