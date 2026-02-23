El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Cartaya, se espera un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá alrededor de 11 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada y los 9 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.
A partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 8 grados, y se espera que continúe subiendo hasta llegar a los 12 grados a las 10 de la mañana. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados a las 3 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche.
La humedad relativa será alta durante gran parte del día, comenzando en un 79% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 54% a las 12:00 del mediodía. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde y noche, alcanzando un 100% a las 11 de la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea bastante cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día placentero en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- ¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia
- Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido