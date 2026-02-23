El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol ascienda, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados durante la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor moderado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:10, ofreciendo un hermoso atardecer que los habitantes de Carmona podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.