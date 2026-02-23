El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 12°C y 9°C, con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 10 km/h.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 13°C a las 10:00 y llegando a un máximo de 21°C hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con 22°C, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral. La brisa del norte se mantendrá, aunque con una ligera disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de 6 a 8 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C a las 18:00 y bajando a 12°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, alcanzando un 79% hacia las 23:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Camas pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hace de este un día ideal para salir, pasear o realizar actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Camas hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a aprovechar al máximo el día.

