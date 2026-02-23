El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 30% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 34% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque ligero, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:05. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco pero agradable.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya que las condiciones meteorológicas son óptimas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.