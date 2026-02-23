El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 23 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 84%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más suaves, pero a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las ráfagas máximas alcanzarán los 12 km/h en las horas de mayor actividad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá la realización de actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:12. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Las Cabezas de San Juan.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.