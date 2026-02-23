El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.
Durante la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 15 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y descendiendo a un 57% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.
A partir de la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda nuevamente, cerrando el día en torno a los 12 grados a las 11 de la noche.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.
