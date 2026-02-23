El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a la 1 de la madrugada y se mantenga en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:02. La brisa del noreste se mantendrá, aunque con una disminución en su intensidad, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

