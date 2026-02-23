El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 19°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, pero las temperaturas seguirán siendo agradables para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea confortable, sin que el ambiente se sienta demasiado húmedo ni pesado. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baeza, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso día de febrero.

