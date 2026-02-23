El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 34% y el 51%, lo que contribuirá a un ambiente seco y agradable.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa suave será un complemento perfecto para el tiempo despejado, haciendo que la temperatura se sienta más fresca en las horas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:05.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.