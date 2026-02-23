El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

Diario Córdoba

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 7 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable y templado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 78% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Arahal pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. La puesta de sol está programada para las 19:10, lo que ofrecerá una hermosa vista para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en parques o terrazas.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.

