El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura ascienda lentamente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el termómetro seguirá subiendo, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea muy placentera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a un 28% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor calor. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Este viento será suave y no se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable durante todo el día. Las condiciones de viento son ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este día de febrero.

