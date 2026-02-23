El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Almonte se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento podría cambiar ligeramente, soplando desde el sur, pero manteniendo velocidades moderadas que no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como excursiones o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 19:14. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.