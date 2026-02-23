El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Aljaraque se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana. La brisa del norte, con velocidades que rondarán entre los 4 y 6 km/h, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero cómodo para realizar actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 7 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h, pero sin causar incomodidad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la oscuridad. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:16.

En resumen, el día de hoy en Aljaraque se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar las actividades al exterior y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.