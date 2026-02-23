El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 10 grados a las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a los 22 grados en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y descendiendo a un 60% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta durante el día. Se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 3 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto generará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 14 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:11 horas.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.