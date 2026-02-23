El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta el atardecer, que se prevé para las 19:03. A lo largo del día, se registrarán algunas nubes altas, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con valores alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados a última hora.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente seco y agradable, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, sin interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. Los ciudadanos de Alcalá la Real pueden planificar sus actividades con confianza, disfrutando de un día que promete ser agradable y soleado, ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.