El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados alrededor de las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, se prevé la aparición de algunas nubes altas en la tarde, lo que podría suavizar un poco la intensidad del sol.

La humedad relativa en la mañana será del 80%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco, pero a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles del 55% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de mayor confort, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Se recomienda aprovechar el día para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.