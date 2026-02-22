El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 22 de febrero de 2026, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que irá acompañando a los ciudadanos a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas de alrededor de 11 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual que culminará en un ambiente cálido y agradable. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que las temperaturas alcanzarán los 22 grados, proporcionando un tiempo perfecto para paseos y encuentros familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será confortable, sin llegar a ser agobiante. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el día sea propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 11 y 31 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, aportará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor en los momentos más cálidos del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 10 de la mañana y nuevamente a las 3 de la tarde, lo que podría ser un alivio para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea El Viso del Alcor.

En resumen, el 22 de febrero se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, soleado y sin lluvias, acompañado de una brisa fresca que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.