El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender gradualmente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados , que descenderá ligeramente a 9 grados a la 01:00, manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta 11 grados a las 10:00. Para el mediodía, la temperatura se elevará a 14 grados, y continuará su ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados a las 16:00. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubosidad, hará que la sensación térmica sea muy agradable durante las horas centrales del día.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 89% a la medianoche, pero se reducirá significativamente, alcanzando un 54% a las 12:00 y bajando aún más a un 40% hacia las 15:00. Esta disminución en la humedad, junto con el aumento de la temperatura, contribuirá a un ambiente seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento ligero será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Utrera hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es ideal para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.