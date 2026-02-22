El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 y continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 19 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 54% y descenderá hasta un 28% en las horas centrales del día, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 27 km/h a las 10:00. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 19:00 y cerrando el día con 11 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la ciudad.

En resumen, Úbeda experimentará un día soleado y cálido, ideal para pasear y disfrutar de la belleza de su entorno. Se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.