El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 22 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 74%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad comenzará a descender hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes significativos, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos deportivos. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, favoreciendo la visibilidad y la comodidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:11. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados, ideal para una caminata nocturna o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.