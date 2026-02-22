El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 65%. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 20 km/h hacia las 2 de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, situándose en torno al 41% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con el viento que se mantendrá constante.

El ocaso se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Los residentes pueden aprovechar la luz del día para realizar paseos, practicar deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.