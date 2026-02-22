El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

La jornada del 22 de febrero de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y 03:00 horas.

A partir de las 04:00 horas, la temperatura comenzará a descender, llegando a los 10 grados a las 04:00 y 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 20 grados a las 13:00 horas. El pico de calor se registrará a las 14:00 horas, con una temperatura máxima de 22 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a las 00:00 horas y descendiendo a un 40% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 52% a las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:10 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y 12:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Rinconada podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el 22 de febrero se perfila como un día soleado y cálido en La Rinconada, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.