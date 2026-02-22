El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Puente Genil disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar hasta los 22 grados. Este ascenso en la temperatura será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 77% en las primeras horas y disminuyendo hasta un 28% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, lo que puede resultar en un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento será más ligero, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, por la tarde, se espera que la brisa se intensifique ligeramente, lo que puede ofrecer un alivio refrescante en los momentos de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, Puente Genil se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades que requieran buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.