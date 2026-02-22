El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando la jornada con un termómetro que marcará alrededor de 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A pesar de la humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Estos vientos serán más notables en las horas de la tarde, pero no se espera que sean lo suficientemente fuertes como para causar molestias. La brisa fresca puede ser un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:57, brindando un hermoso amanecer que los amantes de la fotografía no querrán perderse. Por otro lado, el ocaso se espera a las 19:03, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba, con un tiempo perfecto para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.