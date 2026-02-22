El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 20 grados . Este incremento se verá acompañado de un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, siendo más fuerte durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:05, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.