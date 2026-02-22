El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 9 grados , con una humedad relativa del 57%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo. A medida que avancen las horas, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 8 grados a la 1:00 y 7 grados a las 2:00, manteniendo un ambiente fresco durante la madrugada.

A partir de las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 6 grados entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la temperatura suba rápidamente, alcanzando los 9 grados a las 8:00 y llegando a los 11 grados a las 10:00.

Durante la tarde, el tiempo será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 22 grados a las 16:00. La humedad relativa disminuirá a medida que el día avanza, bajando al 40% en las horas más cálidas, lo que proporcionará un ambiente seco y agradable. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 9 y 16 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, y el sol se ocultará a las 19:07, marcando el final de un día soleado y agradable.

A medida que la tarde se convierte en noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 18:00 y bajando a 11 grados hacia las 22:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.