El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

Hoy, 22 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 7 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia las 4 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente por la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A las 10 de la mañana, se espera que la velocidad del viento alcance los 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor a medida que las temperaturas suben. Durante la tarde, el viento se moderará, con velocidades que rondarán los 5 km/h hacia las 6 de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

Con el ocaso programado para las 19:10 horas, el día se cerrará con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.