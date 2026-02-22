El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 12 grados a las 6 de la mañana, mientras que la máxima se espera alrededor de las 3 de la tarde, con 21 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, sin llegar a ser sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h a las 10 de la mañana. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Osuna disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado.

La salida del sol está programada para las 8:00 de la mañana, y el ocaso se producirá a las 19:07, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Este es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la belleza del entorno natural de Osuna.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un toque refrescante. Es un día para aprovechar al máximo, ya que las condiciones son ideales para cualquier tipo de actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.