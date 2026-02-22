El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura mínima sea de 8 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 21 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando hasta un 70% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

La salida del sol se producirá a las 08:01, mientras que el ocaso está previsto para las 19:08, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Morón de la Frontera podrán aprovechar al máximo este día, ya sea realizando actividades deportivas, paseos por el campo o simplemente disfrutando de un momento de relax al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.