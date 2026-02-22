El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, se espera que la temperatura comience a estabilizarse en torno a los 9 grados, manteniéndose en este rango hasta las 05:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 12 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará a las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 32% a las 16:00. Esto sugiere que el ambiente será seco y cómodo, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será ligero, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, alcanzando hasta 18 km/h a las 17:00. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 19:05, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Montilla experimentará un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.