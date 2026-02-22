El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos que permanecerán sin nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será seca, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la combinación de temperaturas más altas y menor humedad proporcionará un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del este-noreste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la intensidad del viento disminuya hacia la noche, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de manera más pronunciada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

El orto se producirá a las 08:07, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de sol. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.