El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo permanecerá sin nubes, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas, alcanzando los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 34% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser agradable, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:56, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 19:02, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.