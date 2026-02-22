El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y aumentando gradualmente hasta un 74% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados , brindando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 18 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que avance el día, la intensidad del viento se mantendrá en niveles similares, lo que contribuirá a la sensación de confort en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol está programada para las 19:08, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que se presenta en esta jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.