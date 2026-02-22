El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a media mañana.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el riesgo de mojarse es nulo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento a medida que el día avanza. Alrededor del mediodía, se espera que el termómetro marque unos agradables 20 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% por la mañana y descenderá hasta un 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 17 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, llegando a 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 14 grados, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:11 horas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.